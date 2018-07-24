Министр обороны Израиля призвал жителей сектора Газа свергнуть ХАМАС

Глава минобороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что палестинцам проживающим в секторе Газа необходимо свергнуть ХАМАС, ради светлого будущего. Об этом сообщается в фейсбуке ведомства.

По его словам, жители сектора Газа должны выбрать между бедностью с безработицей и трудоустройством с обеспеченностью или между ненавистью с кровопролитием и сосуществованием.

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Он также добавил, что если ХАМАС не готовы к этому, жителям сектора Газа стоит их свергнуть.

Либерман подчеркнул, что Израиль может стать лучшим партнером для сектора Газа.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности вооруженных сил страны в семь раз сильнее ударить по движению ХАМАС, удерживающему контроль над сектором Газа.