Нетаньяху прокомментировал инцидент со сбитым самолетом ВВС Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал от Сирии соблюдения существующих договоренностей. Об этом сообщается на сайте израильского кабмина.

По его словам, сбитый израильскими военными истребитель ВВС Сирии «проник» на территорию Израиля.

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Он также добавил, что данный инцидент является «грубым нарушением» соглашений о разъединении между Израилем и Сирией от 1974 года.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не потерпит «переливов» боевых действий из Сирии.

Ранее постоянный представитель Израиля в ООН Дэнни Данон заявил, что израильские военные несколько раз пытались связаться с сирийским истребителем, но не получили ответа.