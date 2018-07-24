Постпред Израиля в ООН: военные пытались связаться с истребителем ВВС Сирии

Постоянный представитель Израиля в ООН Дэнни Данон заявил, что израильские военные несколько раз пытались связаться с сирийским истребителем, но не получили ответа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Израиль сбил сирийский истребитель «для защиты граждан своей страны».

Реклама

Он также добавил, что истребитель ВВС Сирии вошел в границы Израиля на 2 км.

Данон подчеркнул, что самолет был уничтожен ракетой «Патриот».

Ранее СМИ сообщили, что один из пилотов сирийского самолета «Сухой», сбитого Израилем, погиб, судьба второго неизвестна.

24 июля израильская армия заявила, что сирийский военный самолет «Сухой», который нарушил воздушную границу Израиля, сбит.