Источник: один пилот сбитого в Сирии самолета погиб

Один из пилотов сирийского самолета «Сухой», сбитого Израилем, погиб, судьба второго неизвестна. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сирийский военный источник.

Самолет «Сухой», принадлежащий армии Сирии, был сбит днем 24 июля в районе Голанских высот. В Израиле заявили, что сирийское воздушное судно на 2 км проникло на его территорию.

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Израильская сторона не исключала возможности падения самолета на сирийской территории, хотя и утверждает, что «Сухой» был сбит в воздушном пространстве Израиля.

Государственные СМИ Сирии сообщили, что военный самолет был сбит в сирийском воздушном пространстве во время выполнения рейда на юге страны.

Ранее сообщалось, что Израиль сбил сирийский военный самолет «Сухой».