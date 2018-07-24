В ООН открестились от эвакуации «Белых касок» из Сирии

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН не была связана с вывозом более 420 активистов «Белых касок» с сирийской территории, передает РИА «Новости».

По словам Дюжаррика, в ООН благодарны иорданцам, принявшим 422 сирийца «с такой щедростью и гостеприимством».

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«Мы не имеем отношения к этому процессу перемещения («Белых касок». — Газета.Ru)», — заявил Дюжаррик.

Ранее сообщалось, что в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что эвакуация членов неправительственной сирийской организации «Белые каски» демонстрирует их лицемерие.