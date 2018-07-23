Посольство России предсказало снижение химических атак после вывода «Белых касок» из Сирии

В посольстве России в Израиле посчитали, что вывод членов неправительственной гуманитарной организации «Белые каски» приведет к уменьшению числа провокаций с использованием химического оружия. Об этом говорится в твиттере посольства.

«Шанс, что «Белые каски» будут использовать хлор для проведения химической провокации на юго-западе Сирии, уменьшился», — говорится в твиттере дипмиссии.

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Представители «Белых касок» в свою очередь раскритиковали позицию российского посольства и отметили, что в Сирии остается еще около 3 тыс. членов организации.

Ранее МИД Сирии назвал «преступной» операцию по эвакуации «Белых касок».