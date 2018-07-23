FP: США стоит задуматься о своем месте на «новом Ближнем Востоке»

Гражданская война в Сирии закончилась: США проиграли, президент САР Башар Асад выиграл, констатирует журнал Foreign Policy.

В материале отмечается, что теперь, когда Вашингтон проиграл, а коалиция во главе с президентом Сирии Башаром Асадом, президентом России Владимиром Путиным и верховным духовным лидером Ирана аятоллы Али Хаменеи одержала победу, у США появилась возможность проанализировать свою стратегию действий на Ближнем Востоке.

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В июле сирийские силы правительственного режима подняли свой флаг над городом Дараа. Восстание, начавшееся в этом городе 6 марта 2011 года, было окончательно подавлено, и гражданская война, охватившая страну и дестабилизировавшая часть Ближнего Востока и Европу, закончится в самом ближайшем, а не отдаленном будущем. Издание отмечает, что Асад одержал победу с помощью России, Ирана и группировки «Хезболлы».

Однако теперь, когда сирийский конфликт решен, стоит задуматься о цели и месте Соединенных Штатов на «новом Ближнем Востоке». В первую очередь следует избавиться от старых догм, отмечается в материале. Именно они долгое время были в основе внешней политики США и способствовали «замешательству и параличу» в Сирии и за ее пределами.

FP пишет, что Вашингтон сам отрекся от собственного влияния в ближневосточном регионе. Издание поясняет: это может быть положительным событием, ведь никто не хочет повторения Ирака.

Тем не менее, решение остаться в стороне, возможно, было удачной политикой, но это стоило Вашингтону его роли на Ближнем Востоке. Вместо Вашингтона в качестве лучшего, более компетентного партнера для ближневосточных стран выступила Москва, отмечает FP.

Издание добавляет, что американские интересы требуют активной роли США в регионе. Между тем, политика США на Ближнем Востоке в настоящее время двойственна и бездейственна. В этих условиях Сирия, Россия и Иран будут продолжать побеждать, заключает Foreign Policy.

Ранее сообщалось о том, что Россия сбила еще один беспилотник в районе авиабазы Хмеймим в Сирии.