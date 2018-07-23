МИД Сирии назвал «преступной» операцию по эвакуации «Белых касок»

МИД Сирии назвал действия Израиля, способствующие эвакуации «Белых касок» из Сирии «преступными», сообщает SANA.

«Операция, проведенная Израилем и его подчиненными, преступна, она раскрыла истинный характер так называемых «Белых касок», об опасности которых Сирия предупреждала», — заявил источник в МИД.

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Ранее эксперт прокомментировал сообщение об эвакуации из Сирии части «Белых касок».

Израиль 22 июля сообщил, что эвакуировал из Сирии 800 членов «Белых касок». Гуманитарная операция была проведена по запросу США, Канады и европейских стран. Позднее в Иордании сообщили, что в страну прибыло 422 человека.