В порт Одессы зашли корабли НАТО

В Одесский порт прибыла группа кораблей стран-участниц Североатлантического альянса. Об этом сообщает ВМС Украины на странице в фейсбуке.

«В порт Одессы с визитом зашли корабли Постоянной военно-морской группы НАТО SNMG-2 и Постоянной противоминной военно-морской группы НАТО SNMCMG-2», — говорится в сообщении.

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По данным ВМС Украины, в порту находятся фрегаты ВМС Нидерландов, Турции и Румынии. Кроме того, в состав группы входят по одному минному тральщику от Турции и Румынии, а также судно обеспечения из ФРГ.

Ранее два военных корабля США вошли в Черное море для проведения совместных учений с Украиной.