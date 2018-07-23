«Ъ»: Сотрудника ЦНИИмаш заподозрили в передаче сведений одной из стран НАТО

Арестованного сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева подозревают в передаче закрытых сведений одной из стран НАТО, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что 74-летний сотрудник института арестован по делу о госизмене.

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Отмечается, что впоследствии информация, относящаяся к технологиям, применяемым в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов, передавалась спецслужбам Альянса.

Также, по данным издания, дело о госизмене может привести к изменению статуса ЦНИИмаша в скором времени.

Ранее сообщалось, что уволившийся сотрудник «Роскосмоса» Дмитрий Пайсон фигурирует как свидетель в «деле ЦНИИмаш».