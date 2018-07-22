«Роскосмос» подтвердил арест сотрудника ЦНИИмаш

Руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко подтвердил арест сотрудника ЦНИИМаш Виктора Кудрявцева, передает РИА «Новости».

«Подтверждаю информацию об аресте Виктора Кудрявцева. Он действительно сотрудник ЦНИИмаш», — сказал Устименко.

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Он также рассказал, что следственные действия ведутся еще с несколькими сотрудниками ЦНИИМаш, однако решение об аресте было принято лишь в отношении Кудрявцева. Устименко затруднился назвать общее число сотрудников, с которыми работают следователи.

Ранее сообщалось, что правозащитники проверяют информацию о находящемся в СИЗО «Лефортово» 74-летнем Викторе Кудрявцеве, который попал туда после обысков в ЦНИИМаш по делу о госизмене.