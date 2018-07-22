В ДНР рассказали о снайперской группе Киева для борьбы с нацбатальонами

Начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что украинское командование создало снайперскую группу для борьбы с нацбатальонами республики. Слова представителя пресс-службы передает РИА «Новости».

«На фоне усиления противостояния между Вооруженными силами Украины (ВСУ) и националистическими подразделениями... [Киевом] инициирован процесс активизации снайперской борьбы на линии соприкосновения», — сказал Безсонов.

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По его данным, данная группа состоит из 30 снайперов из ВСУ и Службы безопасности Украины (СБУ). Безсонов также заявил, что снайперы будут «отстреливать» лидеров националистических батальонов.

Ранее СБУ заявила, что задержала в Харьковской области диверсанта из ДНР.