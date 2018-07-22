ВВС США перехватили легкомоторный самолет над гольф-клубом Трампа

В ночь на воскресенье, 22 июля, истребитель военно-воздушных сил США перехватил легкомоторный самолет, который пролетел над гольф-клубом, принадлежащим президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на военных.

Отмечается, что самолет пролетел через временно закрытую зону над полем гольф-клуба в штате Нью-Джерси без соответствующего уведомления. По информации агентства, самолет «без инцидентов» приземлился в аэропорту в Питтстауне. Сотрудники правоохранительных органов встретили пилота в воздушной гавани.

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По данным агентства, Трамп проводит эти выходные в Нью-Джерси.

Ранее сообщалось, что Трамп прибыл в свой гольф-клуб и попал на чужую свадьбу.