СМИ: Япония увеличит расходы на размещение ПРО США

В минобороны Японии заявили, что расходы на размещение двух наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore увеличатся на 30%. Об этом пишет Mainichi Shimbun.

По данным издания, увеличение расходов связано с закупкой нескольких новых радаров у США.

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Как отмечается, из-за этого бюджет Японии на размещении Aegis Ashore вырос до $2,2 млрд.

Ранее посол России в Японии Михаил Галузин заявил, что российская сторона не верит в то, что американская администрация готова передать японским специалистам управление комплексами ПРО Aegis Ashore.