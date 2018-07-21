В Рязань прилетели бомбардировщики из Китая и вертолеты из Белоруссии

Экипажи военно-воздушных сил Китая и Белоруссии прибыли в Рязань для участия в международных состязаниях военных летчиков «Авиадартс», передает rzn.info.

«К месту проведения соревнований перебазированы экипажи дальних бомбардировщиков НОАК Xian H-6, военно-транспортных самолетов Shaanxi Y-9, бомбардировщиков JH-7А ВВС, штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8, Ми-24 ВВС Белоруссии», — сообщили в Министерстве обороны.

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В министерстве также отметили, что до конца недели ожидается также прибытие в Рязань экипажей китайских истребителей J-10, а также истребителей Су-30 и вертолетов Ми-35, Ми-171 ВВС Казахстана.

Ранее сообщалось, что в Кольцово приземлились китайские истребители-бомбардировщики.