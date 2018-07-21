В Кольцово приземлились китайские истребители-бомбардировщики

В аэропорт Кольцово в Екатеринбурге прибыли несколько китайских военных самолетов, передает E1.RU.

«У нас в Кольцово сели истребители и военные техники на ИЛах. Прям надо мной шли на посадку три истребителя, а следом приземлился ИЛ с техниками. Я знаю, что никого не ждали сегодня, поэтому удивительно. Истребители у нас не летают обычно», — рассказала одна из очевидцев.

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Сообщается, что в Кольцово приземлились для дозаправки два истребителя-бомбардировщика и три самолета ИЛ-76 военно-воздушных сил Китая. Они направлялись из Китая в Рязань, где проводятся состязания военных летчиков «Авиадартс».

Отмечается, что официальные представители аэропорта никак не прокомментировали перемещения китайских самолетов.