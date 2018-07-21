СБУ заявила о поимке диверсанта из ДНР в Харьковской области

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что задержала в Харьковской области диверсанта из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), который якобы попытался обстрелять из гранатомета грузовой поезд. Об этом сообщается на официальном сайте украинского военного ведомства.

По утверждению пресс-службы, житель Донецка, который в последнее время находился в Харьковской области, был завербован представителями ДНР для совершения диверсии на железной дороге. Он якобы получил задание с помощью реактивного противотанкового гранатомета взорвать грузовой поезд с горюче-смазочными материалами для украинской армии.

Реклама

Отмечается, что диверсант был задержан при попытке выстрелить в грузовой поезд, при задержании у него изъяли гранатомет и четыре боевые гранаты.

По данным правоохранителей, подозреваемый с 2002 года отбывал в исправительной колонии наказание сроком в 14 лет за убийство.

Ранее в СБУ сообщили о предотвращении техногенной катастрофы на АЭС.