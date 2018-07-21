В САР рассказали о восстановлении электроснабжения в Восточной Гуте

Инженер Мухаммед Мулейман, который занимается восстановлением электроснабжения в Восточной Гуте, заявил, что для восстановления электросетей в регионе потребуется около трех месяцев. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, 95% электросетей в Восточной Гуте частично или полностью разрушены.

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Он также добавил, что в 35 районах провинции оборваны линии электропередачи.

Мулейман подчеркнул, что бригады электриков работают над восстановлением электроснабжения в регионе по 10-15 часов в день.

Ранее сообщалось, что в пострадавшем от военных действий сирийском городе Хомс восстановили электроснабжение.

Как отмечалось, электроснабжение также было восстановлено в 23 населенных пунктах провинции.