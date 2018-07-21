В ХАМАС подтвердили возобновление перемирия с Израилем

Официальный представитель палестинского военизированного движения ХАМАС Фаузи Бархум подтвердил возобновление перемирия с Израилем в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, благодаря усилиям Египта и ООН было решено вернуться «в эпоху спокойствия» между Израилем и палестинскими группировками.

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Ранее СМИ сообщили, что правительство Израиля и представители палестинского военизированного движения ХАМАС договорились о возобновлении перемирия в секторе Газа.

21 июля стало известно, что Израиль нанес удар по 25 объектам ХАМАС в секторе Газа.

Как отмечалось, израильские военные атаковали штаб батальона ХАМАС, склад беспилотников движения и палестинские системы воздушной обороны.