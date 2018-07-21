Пентагон выделил Украине $200 млн

Минобороны США заявило о выделении властям Украины $200 млн на оборону. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Данные средства выделены для того, чтобы выстроить оборонный потенциал украинских вооруженных сил», — говорится в сообщении.

Как отмечается, средства пойдут на укрепление командной структуры, системы предупреждения и военно-медицинские цели Украины.

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При этом в списке Пентагона нет летальных вооружений.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты предоставят странам Балтии военную помощь на $170 млн.

По его словам, данные средства помогут укрепить возможности национальных вооруженных сил стран Балтии.