СМИ: Израиль и ХАМАС договорились о возобновлении перемирия

Правительство Израиля и представители палестинского военизированного движения ХАМАС договорились о возобновлении перемирия в секторе Газа. Об этом пишет The Jerusalem Post.

По данным издания, соглашение было заключено на фоне «обострения» ситуации в секторе Газа.

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Как отмечается, власти Египта были проинформированы о заключении соглашения.

Ранее сообщалось, что армия Израиля нанесла авиаудар по 25 объектам палестинского военизированного движения ХАМАС в секторе Газа.

Как отмечалось, израильские военные атаковали штаб батальона ХАМАС, склад беспилотников движения и палестинские системы воздушной обороны.