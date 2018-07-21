СМИ: Израиль и ХАМАС договорились о возобновлении перемирия
Правительство Израиля и представители палестинского военизированного движения ХАМАС договорились о возобновлении перемирия в секторе Газа. Об этом пишет The Jerusalem Post.
По данным издания, соглашение было заключено на фоне «обострения» ситуации в секторе Газа.
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Как отмечается, власти Египта были проинформированы о заключении соглашения.
Ранее сообщалось, что армия Израиля нанесла авиаудар по 25 объектам палестинского военизированного движения ХАМАС в секторе Газа.
Как отмечалось, израильские военные атаковали штаб батальона ХАМАС, склад беспилотников движения и палестинские системы воздушной обороны.