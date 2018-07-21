Израиль нанес удар по 25 объектам ХАМАС в секторе Газа

Армия Израиля в твиттере заявила о нанесении авиаудара по 25 объектам палестинского военизированного движения ХАМАС в секторе Газа.

«Израильские ВВС нанесли удар по 25 военным объектам ХАМАС в южной части сектора Газа», — говорится в сообщении.

Как отмечается, израильские военные атаковали штаб батальона ХАМАС, склад беспилотников движения и палестинские системы воздушной обороны.

Ранее сообщалось, что один из военных израильской армии погиб, попав под обстрел со стороны палестинцев в секторе Газа.