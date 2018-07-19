В ВКС России рассказали об оснащенной «Кинжалами» авиационной эскадрилье

Заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Сергей Дронов рассказал, что с декабря 2017 было проведено более 350 полетов авиационной эскадрильи, которая была оснащена комплексами «Кинжал» с гиперзвуковыми ракетами. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам военного, эскадрилья заступила на опытно-боевое дежурство в ЮВО с 1 декабря 2017 года. Летный и инженерно-технический состав группы успешно осваивает новую авиатехнику и вооружение.

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«За это время выполнено более 350 полетов, при этом 70 из них осуществлены с дозаправкой самолета топливом в воздухе. Совместно с экипажами Дальней авиации в первой декаде июля проведено летно-тактическое учение с отработкой практических действий по поражению наземных и морских целей», — заявил Дронов.

Ранее источник рассказал о преимуществе «Кинжала» над ракетой оперативно-тактического комплекса «Искандер».