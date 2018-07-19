Порошенко сообщил о начале производства боеприпасов по стандартам НАТО

Украинский президент Петр Порошенко сообщил, что в стране начали производство боеприпасов по стандартам НАТО. Об этом политик написал на своей странице в фейсбуке.

По словам Порошенко, производством боеприпасов, которые будут использоваться для автоматического гранатомета ПГОФ-40, занимается госконцерн «Укроборонпром».

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«Инженеры завода уже работают над тем, чтобы модернизировать технологический процесс и увеличить объемы производства», — заявил Порошенко.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины массово отказываются использовать миномет украинского производства «Молот». С 2016 года, когда миномет поступил на вооружение, «Молоты» уже трижды взрывались, в результате чего погибли семь человек и еще 18 получили повреждения.