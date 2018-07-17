СМИ: CША пытаются помешать Турции с С-400 и продать свои ракеты «Патриот»

США ведут переговоры с Турцией о возможной продаже зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Патриот», эта сделка могла бы положить конец «все более напряженным политическим размолвкам» между Анкарой и Вашингтоном, пишет The Drive.

Основной момент двусторонней напряженности сосредоточен вокруг покупки Турцией российского зенитно-ракетного комплекса С-400, говорится в материале. В США и НАТО опасаются, что одновременное использование российского оружия и американского истребителя F-35 может представлять угрозу безопасности, поясняет The Drive.

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Исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Тина Кайданоу сообщила, что подобные переговоры велись на площадке международного авиационно-космического салона «Фарнборо» в Великобритании. Именно Кайданоу, отмечает издание, возглавляла американскую делегацию на мероприятии.

Тем не менее, Турция была заинтересована в приобретении новой зенитной ракетной системы как минимум с 2007 года, говорится в материале.

В 2009 году Госдепартамент США одобрил возможную продажу американского оружия, в том числе комплексы «Патриот», на сумму почти в $8 млрд. В 2013 году Турция выбрала китайский ЗРК FD-2000, но отменила контракт из-за давления США.

В июле 2017 года турецкие власти подтвердили, что планируют закупать российские ЗРК С-400. Госдеп США, вероятно, ищет возможности обновить предложение 2009 года в попытке предложить альтернативу сделке с Кремлем.

США стремятся найти способ заставить Турцию отказаться от С-400, так как сделка с Россией вызвала серьезный политический тупик и способствовала серьезному охлаждению отношений между США и Турцией, отмечает The Drive.

Если Турция остановит сделку с Москвой по покупке C-400 и приобретет американские ЗРК «Патриот», она сможет сгладить потенциальные проблемы, заключает издание.