СМИ: исследование выявило рост вредных привычек среди военных США

Исследование, в котором изучалось поведение военнослужащих США в сфере здоровья, выявило две пагубные тенденции, сообщает издание Military Times.

Ими оказались чрезмерное употребление алкоголя и увеличение использования электронных сигарет.

Исследователи отметили увеличение использования электронных сигарет военными, в то время как курение обычных сигарет снижается. Авторы отчета полагают, что увеличение данной тенденции должно рассматриваться Пентагоном в качестве потенциальной проблемы здравоохранения, они отметили, что будут продолжать отслеживать тенденцию в будущем.

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В опросе приняли участие более 200 тыс. служащих в армии, военно-воздушных силах, морской пехоте, военно-морском флоте и береговой охране. Из них было получено 16 тыс. приемлемых ответов, которые могли быть использованы для аналитики.

Ранее сообщалось, что США планируют открыть новые базы в Ираке и в Кувейте.