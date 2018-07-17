Источник: гиперзвуковая ракета «Авангард» обзаведется жаропрочным корпусом

«Авангард», гиперзвуковая ракета с ядерной силовой установкой, получит жаропрочный титановый корпус, который разрабатывают в НПО «Машиностроения». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник источник в оборонно-промышленном комплексе.

«НПО «Машиностроения» ведет работу по определению прочностных характеристик новых титановых сплавов в условиях высокого нагрева. Эти исследования нужны для разработки корпусов новейших гиперзвуковых ракет, в том числе межконтинентальной баллистической ракеты «Авангард», — сказал источник.

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Он добавил, что в данный момент предприятие также занимается разработкой гиперзвуковых ракет «Циркон», которыми будут вооружать атомные подлодки «Хаски».

Ранее сообщалось, что Минобороны подписало контракт на гиперзвуковые ракеты «Авангард».