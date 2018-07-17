Путин предупредил о «крайне негативной» реакции на вступление Грузии и Украины в НАТО

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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва «крайне негативно» воспримет шаги НАТО по приближению к российским границам. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Fox News.

Путин посчитал, что расширение Североатлантического альянса угрожает национальной безопасности России. Президент отметил, что приближение НАТО к российским границам будет рассматриваться как «угроза».

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«Реакция будет крайне негативной», — сказал Путин о возможном расширении НАТО за счет вступления в блок Украины и Грузии.

Ранее Путин выразил готовность продлить договор о сокращении наступательных вооружений.