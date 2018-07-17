Путин назвал условие продления договора СНВ

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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова подписать договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ), однако сторонам необходимо договориться о деталях. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

«Я заверил президента [США Дональда] Трампа, что Россия готова продлить этот договор, но мы должны договориться о деталях сначала», — сказал Путин.

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Президент не стал уточнять, по каким деталям в данный момент нет договоренности.

Путин дал интервью американскому телеканалу Fox News после саммита с Трампом, который прошел 16 июля в Хельсинки.

Ранее Путин рассказал о диалоге по санкциям с Трампом.