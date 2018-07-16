В Госдуме отреагировали на заявление Порошенко о возможности «атаки» России на Мариуполь

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников дал комментарий после того, как президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности проведения российскими войсками «военной операции» против Мариуполя. Об этом сообщает RT.

По словам Калашникова, украинский лидер снова взялся за инсинуации и провокации. Он также заметил, что этим путем украинская сторона следует в течение четырех лет. Калашников обратил внимание, что для подобных заявлении у Порошенко нет никаких оснований.

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«В Азовском море сейчас абсолютно спокойно. Украинские порты находятся в украинской юрисдикции и ими же контролируются. Никаких вопросов и попыток как-то ослабить контроль не наблюдается ни с российской, ни с украинской стороны», — заявил Калашников.

Ранее Порошенко заявил, что Россия наращивает вооружение в Черном и Азовском морях. По его словам, Россия якобы начала незаконно останавливать и осуществлять досмотр судов, следующих в украинские порты на Азовском море.