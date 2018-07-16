Трамп похвастался звонками от лидеров стран НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что после саммита НАТО получил множество звонков от лидеров стран Альянса. Об этом американский президент написал в своем твиттере.

Саммит прошел 11-12 июля в Брюсселе.

«Получил множество звонков от лидеров стран НАТО, которые благодарили меня за помощь в том, чтобы собрать их всех вместе и заставить их сфокусироваться на финансовых обязательствах, как настоящих, так и будущих. У нас был отличный саммит, который неточно освещался многими СМИ», — написал Трамп.

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Он также назвал Альянс «сильным и богатым».

Ранее сообщалось, что глава МИД ФРГ Хайко Маас выступил против повышения военных расходов стран НАТО до 4% от ВВП.