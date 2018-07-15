Из провинции Дераа в Сирии начали вывозить боевиков

Радикальных боевиков и членов их семей, которые не согласны на примирение с сирийскими властями, начали вывозить из провинции Дераа, расположенной на юге страны, в северную провинцию Идлиб. Об этом сообщает сирийское информационное агентство САНА.

По информации агентства, всего из Дераа выехало десять автобусов, в которых находились 407 боевиков и членов их семей, не пожелавших соблюдать достигнутые с сирийским правительством договоренности.

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Ранее сообщалось, что между лидерами вооруженных формирований и сирийским правительством была достигнута договоренность о прекращении огня при посредничестве российского Центра по примирению. При этом большинство боевиков перешли на сторону Сирии.

Также стало известно, что более 900 мирных жителей смогли покинуть юго-западную зону деэскалации в Сирии.