В сирийском городе Хомс восстановили электроснабжение

В пострадавшем от военных действий сирийском городе Хомс восстановили электроснабжение. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, электроснабжение также было восстановлено в 23 населенных пунктах провинции.

Как отмечается, сети электропередачи в провинции Хомс были практически полностью уничтожены во время войны.

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Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что в провинциях Хама и Хомс нормализуется обстановка, идет процесс возвращения к мирной жизни.

Как отмечалось, созданы условия для возвращения вынужденных переселенцев, благодаря этому из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц в свои дома вернулось 70 855 жителей Восточной Гуты.