Израиль заявил о минометном обстреле из сектора Газа
Армия Израиля в твиттере сообщила о двух минометных пусках из сектора Газа в сторону израильских территорий.
«Из Газы в сторону Израиля были выпущены два минометных снаряда», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в ответ на атаку израильские военные нанесли удар по минометной установке в южной части сектора Газа.
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Ранее официальный представитель палестинского военизированного движения ХАМАС Фаузи Бархум подтвердил прекращение огня с Израилем.
Также стало известно, что группировки сектора Газа объявили о договоренности с Израилем о прекращении огня.