Израиль заявил о минометном обстреле из сектора Газа

Армия Израиля в твиттере сообщила о двух минометных пусках из сектора Газа в сторону израильских территорий.

«Из Газы в сторону Израиля были выпущены два минометных снаряда», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в ответ на атаку израильские военные нанесли удар по минометной установке в южной части сектора Газа.

Реклама

Ранее официальный представитель палестинского военизированного движения ХАМАС Фаузи Бархум подтвердил прекращение огня с Израилем.

Также стало известно, что группировки сектора Газа объявили о договоренности с Израилем о прекращении огня.