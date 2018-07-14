Группировки сектора Газа объявили о договоренности с Израилем о прекращении огня

Палестинские группировки сектора Газа сообщили о том, что достигли договоренности с Израилем о прекращении огня, после суток обстрела, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что после бомбардировки, которая продлилась на протяжении почти суток, представитель движения «Исламский Джихад» Давуд Шихаб заявил о том, что стороны провели интенсивные переговоры в соответствии с каирскими договоренностями 2014 года, в результате которой достигли соглашения о прекращении огня.

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Отмечается, что свое посредничестве в достижении договоренности оказала также египетская сторона.

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы Израиля атаковала десятки палестинских объектов в секторе Газа.