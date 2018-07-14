США планируют открыть новые базы в Ираке и в Кувейте

По данным иракского телеканала PressTV, американская администрация планирует открыть новые военные базы в Ираке и в Куветейе на фоне призывов о сокращении своего военного присутствия в регионе.

Сообщается, что речь идет об открытии третьей военной базы в Ираке рядом с городом аль-Каим в западной провинции Анбар на границе с Сирией.

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По словам источник в Анбаре, новая американская база станет частью уже функционирующей системы авиабаз США в провинции — в Айн аль-Ассаде и в Хаббании. Он также рассказал, что новая база будет наблюдать за несколькими городами в провинции, западными регионами пустыни и за стратегической дорогой, соединяющей Багдад и Дамаск.

Ранее саммит НАТО утвердил создание небоевой миссии в Ираке.