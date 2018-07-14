Источник: Эрдоган предупредил Путина об угрозе дестабилизации Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора заявил президенту России Владимиру Путину о том, что действия властей Сирии, такие как возможное нападение в провинции Идлиб, могут нарушить достигнутые договоренности о прекращении огня, передает Reuters со ссылкой на источник в окружении турецкого лидера.

«Президент Эрдоган подчеркнул, что столкновение с мирными жителями в Даръа вызвали встревоженность и сказал, что если режим в Дамаске таким же образом нацелился на Идлиб, суть соглашений, достигнутых в Астане, может быть полностью уничтожена», — сказал источник.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона считает Россию и США ответственными за нарушение договоренностей о прекращении огня на сирийской территории.