Липецкий авиацентр одним из первых получит истребители Су-57

Специалисты Липецкого авиацентра ожидают одними из первых поставку истребителей пятого поколения Су-57, заявил руководитель авиацентра генерал-лейтенант Юрий Сушков, передает РИА «Новости».

«Сегодня Липецкий авиацентр оснащен лучшими самолетами, которые поступают на вооружение Военно-воздушных сил. Это Су-35, Су-30СМ. В ближайшее время мы получим новый самолет — Су-57, который предназначен для завоевания господства в воздухе», — сказал Сушков.

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По его словам, первым эту модель самолета проверит исследовательский испытательный центр в Ахтубинске, после чего его получит Липецкий авиацентр.

Ранее СМИ писали, что Су-57 получит сверхдальнобойную ракету класса «воздух–воздух» Р-37М.