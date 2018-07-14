CNBC рассказал об испытаниях российских ракет «Кинжал»

Гиперзвуковые российские ракеты «Кинжал» уже прошли 12 испытаний на истребителях МиГ-31. Об этом сообщает CNBC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, в настоящее время ведется работа по адаптации «Кинжала» под бомбардировщики.

Как отмечается, ракета прошла минимум три успешных испытания и в одном из них поразила цель на расстоянии 800 км.

Реклама

Ранее СМИ сообщили, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» будут испытаны на дальнем бомбардировщике Ту-22М3.

Также стало известно, что представители вооруженных сил США выразили обеспокоенность в связи с заступлением МиГ-31 с ракетами «Кинжал» на боевое дежурство.