Тайвань примет на вооружение американские Apache

Официальный представитель минобороны Тайваня Чэнь Чжунцзи заявили, что партия ударных вертолетов США Apache AH-64E поступит на вооружение страны 17 июля. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Тайвань примет в эксплуатацию 29 ударных американских вертолетов.

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Он также добавил, что все Apache были протестированы в течение 4 лет и имеют высокие показатели эффективности.

По данным агентства, Тайвань получил первую партию вертолетов в ноябре 2013 года.

Как отмечается, общая сумма сделки между США и Тайванем оценивается в $6,5 млрд.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США одобрил продажу Бахрейну 12 боевых вертолетов AH-1Z.

Как отмечалось, вертолет AH-1Z создан на базе машины Bell AH-1 Super Cobra.