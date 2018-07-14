Израиль нанес удар по объектом ХАМАС в секторе Газа

Армия Израиля в твиттере заявила о нанесении авиаудара по объектам ХАМАС на юге сектора Газа.

«Израильские ВВС атаковали наступательный террористический туннель на юге сектора Газа, а также несколько террористических объектов в военных комплексах ХАМАС», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, в ответ на атаку Израиля было зафиксировано приблизительно 17 ракетных пусков из сектора Газа по израильской территории.

При этом около пять ракет были перехвачены израильской системой противоракетной обороны «Железный купол».

Ранее сообщалось, что израильские ВВС нанесли удар по трем позициям сирийской армии в ответ на запуск беспилотного летательного аппарата.