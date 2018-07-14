Лавров назвал НАТО атавизмом холодной войны
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО является атавизмом холодной войны. Об этом сообщает RT.
«Я воспринимаю НАТО как данность. Я считаю, что это атавизм холодной войны, и тем не менее это данность», — сказал Лавров.
По его словам, постоянное расширение НАТО не способствует повышению уровня безопасности альянса.
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Однако, он также добавил, что России нужен диалог с НАТО.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал об отношении российской стороны к НАТО.
Также сообщалось, что МИД России назвал НАТО «бесполезным военным блоком».