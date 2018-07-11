Трамп пошутил про генсека НАТО

Американский президент Дональд Трамп пошутил, что в НАТО к нему хорошо относится только генсек альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на RTL.

Как отмечается, американский лидер встретился со Столтенбергом накануне саммита НАТО 11-12 июля.

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«Думаю, что Трамп нравится одному генеральному секретарю. Он, без сомнения, один (такой)», — заявил Трамп.

Он добавил, что его устраивает такое положение дел.

Ранее Трамп заявил, что страны НАТО несправедливо относятся к Соединенным Штатам. По мнению американского лидера, несправедливость заключается в неравном распределении оборонных расходов между США и странами-членами альянса.