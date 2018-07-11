Госдеп США решил продать Британии и Дании ракеты на $740 млн

Госдепартамент США принял решение о продаже Соединенному Королевству и Дании авиационные ракеты. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности (DSCA).

Как уточняется, исполнителем контрактов стала компания Raytheon Missile Systems Company. Речь идет о продаже ракет на сумму $740 млн. При этом британская сторона потратит на приобретение ракет AIM-120D класса «воздух-воздух» среднего радиуса действия $650 млн. В эту сумму также входят расходы на поставку, техобслуживание и подготовку персонала.

Реклама

Отмечается, что Дания намерена купить такие же ракеты, но на сумму $90 млн. По данным агентства, они необходимы для истребителей F-16 и F-35, которые входят в состав ВВС страны.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США формирует сильнейший ядерный арсенал, чтобы никто не захотел шутить с Вашингтоном.