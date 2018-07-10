Прилепин рассказал о планах на будущее после ухода из батальона армии ДНР

Российский писатель Захар Прилепин рассказал, чем намерен заниматься после ухода с поста заместителя командира батальона армии самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает RT.

По словам Прилепина, он намерен заняться проектами, связанными с Донбассом, реализация которых сложна, если он находится в ДНР. Писатель уточнил, что речь идет о привлечении в регион интеллектуальных, политологических и экономических ресурсов.

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«Также есть желание создать политологический клуб. Мы с Иваном Охлобыстиным уже давно хотим собрать 25—35 россиян, которые могли бы приезжать и реализовывать проекты с Донецком, чтобы ДНР не выпадала из новостной повестки дня в России», — сказал Прилепин.

Он добавил, что в настоящее время также работает над биографией Сергея Есенина. Прилепин подчеркнул, что продолжает оставаться куратором своего батальона и продолжит осуществлять поставки необходимых вещей и снаряжения для обеспечения его боеспособности.

«Мой батальон был укомплектован всегда. Я оставляю за собой эти функции и буду помогать батальону, как и помогал. В случае любых проблем я появлюсь в Донбассе и буду пытаться в ручном режиме их разрешать», — заявил Прилепин.

Он уточнил, что в случае обострения боевых действий вернется в состав боевого подразделения.

Ранее Прилепин объявил об уходе из батальона армии ДНР.