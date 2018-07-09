Источник: в России разрабатывают самолет, способный «глушить» спутники

В России создается самолет, способный создавать помехи, выводящие из строя военные спутники. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, в настоящий момент готов эскизный проект самолета, в ближайшее время должна начаться опытно-конструкторская работа.

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«Эта машина получит принципиально новое бортовое оборудование, благодаря которому он сможет вести радиоэлектронное подавление любых целей: наземных, воздушных, морских, выводить из строя спутники противника, которые обеспечивают навигацию и радиосвязь на земле», — сказал источник.

Ранее источник рассказал об новом оснащении боевой машины «Терминатор-3».