Трамп отметил отсутствие провокаций Ирана в отношении кораблей США

Президент США Дональд Трамп отметил отсутствие «провокаций» Ирана в отношении американских военных кораблей в Персидском заливе. Об этом он написал в твиттере.

Президент, сославшись на данные ВМС США, рассказал, что в 2015 году было зафиксировано 22 случая провокаций, в 2016 году — 36, в 2017 году — 14. Трамп отметил, что с начала 2018 года провокаций зафиксировано не было.

Ранее в Вооруженных силах Ирана заявили, что в Персидский залив в сопровождении эсминца вошло американское грузовое судно, перевозившее химические вещества. Также ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Штаты продолжат оказывать давление на Иран.