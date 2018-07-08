Сирийские ПВО отразили ракетный удар по авиабазе в Хомсе

Сирийские ПВО отразили ракетный удар по авиабазе «Тифор» в провинции Хомс. Об этом сообщает агентство SANA.

По данным источника агентства в военных кругах, ракетный удар нанес Израиль.

Уточняется, что системы сирийских ПВО отразили ракетную атаку. Более детальной информации пока не поступало.

Реклама

В конце апреля нынешнего года ракетному обстрелу подверглись сразу несколько военных баз сирийской армии в провинциях Хама и Алеппо.

Тогда в нанесении ракетных ударов заподозрили израильскую сторону. Тем не менее в Израиле официально комментировать обстрел отказались.