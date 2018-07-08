В Раде рассказали, как западные партнеры умоляли Киев не вводить военное положение

В 2014 году западные партнеры Украины умоляли Киев не вводить военное положение из-за ситуации в Донбассе. Об этом заявил депутат Рады Антон Геращенко в эфире телеканала «112 Украина».

Он подчеркнул, что из-за введения военного положения властям пришлось бы отменить президентские и парламентские выборы. Кроме того, отметил Геращенко, это «никак не усилило бы» Украину.

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Депутат Рады также рассказал, что западные партнеры Украины «просто умоляли и держали за руки» Александра Турчинова (на тот момент и.о. президента Украины. — «Газета.Ru»), настаивая, чтобы Киев не вводил военное положение.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что президент Украины Петр Порошенко намерен ввести в стране военное положение и отменить президентские выборы.