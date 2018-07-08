Германия может увеличить оборонный бюджет из-за ситуации на Украине

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что вооруженный конфликт в Донбассе является поводом для увеличения оборонных бюджетов стран-участниц НАТО. Об этом она сказала в своем еженедельном подкасте.

По ее словам, конфликт на Украине, а также присоединение Крыма к России, которое не признается международным сообществом, требуют, чтобы страны НАТО увеличили расходы на оборону.

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«За последние годы проблемы, которые встают перед НАТО, резко изменились», — подчеркнула Меркель.

Она отметила, что в данный момент существует необходимость сосредоточиться на защите альянса. По мнению канцлера, такую защиту может обеспечить усиленное военное присутствие НАТО в странах Центральной и Восточной Европы.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал лидеров НАТО за то, что они выделяют недостаточное количество средств на оборону. Глава минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен опровергла обвинения американской стороны.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.